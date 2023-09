Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Mutmaßlich exhibitionistische Handlungen an der Wutach - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Schon am vergangenen Sonntag, 24.09.2023 gegen 11:50 Uhr soll ein bislang unbekannter Mann an der Wutach in Höhe des Wutachstadions in Lauchringen sein Geschlechtsteil vor zwei Frauen entblößt und daran manipuliert haben. Die 28- und 33-jährigen Frauen befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf der gegenüberliegenden Uferseite der Wutach und verständigten daraufhin die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich der Mann bereits entfernt.

Der Mann wurde als 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll einen Dreitagebart sowie ein helles Oberteil, eine Bluejeans und eine Sonnenbrille getragen haben. Ein in unmittelbarer Nähe befindliches Paar soll den Mann ebenfalls gesehen haben, sei dann aber weggegangen.

Die Kriminalpolizei Waldshut (07741 8316-0) hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet Zeugen, aber insbesondere das Paar, sich unter der angegebenen Rufnummer zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell