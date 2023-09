Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mann flüchtet aus Verkehrskontrolle - Zeuge gesucht

Während einer Verkehrskontrolle plötzlich die Flucht ergriffen hat ein 23-Jähriger am 25.09.2023 in Freiburg. Der Mann war gegen 9.40 Uhr auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf einem Gehweg in der Eschholzstraße gefahren, weshalb er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Während der Kontrolle lief der Mann plötzlich davon, er konnte jedoch mit Hilfe eines unbeteiligten Passanten in der Wannerstraße unter einem Balkon angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Da die Besitzverhältnisse des E-Scooters bislang nicht geklärt werden konnten, wurde dieser vorläufig sichergestellt. Der Mann wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Personalien des Passanten, mit dessen Hilfe der Flüchtige ausfindig gemacht werden konnte, sind bislang nicht bekannt. Dieser wird gebeten, sich unter Tel. 0761 882 3100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

