POL-FR: Maulburg: Unfall auf der B317 bei Maulburg

Am Dienstag, 26.09.2023 kam es gegen 16:30 Uhr auf der B317 in Höhe der Anschlussstelle Maulburg-Ost zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kleintransportern. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 24-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte einen entgegenkommenden Kleintransporter gestreift. Die 61-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde dadurch leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen war ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden.

