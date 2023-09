Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Auffahrunfall auf der B314 mit einer Verletzten

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatte eine 74-jährige Autofahrerin am Dienstag, 26.09.2023 gegen 12:20 Uhr, als sie auf der B314 bei Stühlingen ungebremst auf einen Sattelzug auffuhr. Nach bisherigem Kenntnisstand musste der 41-jährige Fahrer eines Sattelzugs aufgrund von Fußgängern, die die Fahrbahn überqueren wollten, sein Fahrzeug bis Stillstand abbremsen. Die nachfolgende 74-Jährige hatte dies aus bislang unbekanntem Grund nicht erkannt und war dem Sattelzug ungebremst aufgefahren. Die Frau wurde durch den Aufprall nur leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Fahrzeug der 74-Jährigen wurde auf rund 8.000 Euro, am Auflieger des Sattelzugs auf rund 10.000 Euro geschätzt.

