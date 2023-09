POL-FR: Wutöschingen Ortsteil Ofteringen: Zusammenstoß mit einem leicht Verletzten auf der B314

Freiburg (ots) - Drei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen hat die Polizei am 23.09.2023 in Freiburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Tatverdächtigen durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie sie in einem großen Kaufhaus in der Kaiser-Joseph-Straße gemeinsam hochpreisige Parfums ...

mehr