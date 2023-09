Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Drei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen - Ladendetektiv verletzt

Freiburg (ots)

Drei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen hat die Polizei am 23.09.2023 in Freiburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Tatverdächtigen durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie sie in einem großen Kaufhaus in der Kaiser-Joseph-Straße gemeinsam hochpreisige Parfums präparierten, in eine Tasche steckten und den Laden verließen, ohne zu bezahlen.

Die drei Männer konnten durch zwei Ladendetektive des Kaufhauses sowie einen weiteren Ladendetektiv, der von einem anderen Laden herbeieilte, auf der Kaiser-Joseph-Straße festgehalten werden. Einer der Tatverdächtigen soll versucht haben, sich loszureißen, wobei ein Ladendetektiv zu Fall kam und sich verletzte.

Der Diebstahlschaden beträgt nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere tausend Euro. Die Polizei nahm alle drei Tatverdächtigen fest. Es handelt sich um drei algerische Staatsangehörige im Alter von 33, 29 und 27 Jahren. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

oec

