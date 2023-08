Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Wendlingen/A8 - Fahrstreifen gewechselt

Am frühen Dienstagmorgen verursachte eine Peugeot-Fahrerin bei Wendlingen auf der A8 einen Unfall.

Gegen 0.45 Uhr war eine 55-Jährige mit ihrem Auto auf der A8 in Richtung München unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Rübholz kam es zum Unfall. Beim Wechsel vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen übersah sie wohl einen 51-Jährigen. Der fuhr mit geringer Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen, da er wohl auf den Parkplatz fahren wollte. Das Ausfahren brach der 51-Jährige jedoch ab, da der Parkplatz durch parkende Fahrzeuge bis zur Einfahrt belegt war. Der Peugeot stieß seitlich gegen das linke Heck des Aufliegers. Dadurch verlor die Frau die Kontrolle und ihr Auto überschlug sich. Das Fahrzeug landete auf dem mittleren Fahrstreifen auf dem Dach. Die Feuerwehr Wendlingen befreite die eingeklemmte Frau aus ihrem Auto. Nach einer Vollsperrung der drei Fahrstreifen konnte der linke Fahrstreifen gegen 1.53 Uhr wieder freigegeben werden. Die Autobahnmeisterei reinigte die Fahrbahn und sicherte die Unfallstelle ab. Abschlepper bargen die beiden Fahrzeuge. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Totalschaden am Peugeot auf 10.000 Euro, den Schaden am Laster auf 5.000 Euro. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Gegen 5.40 Uhr waren alle Fahrstreifen wieder frei.

