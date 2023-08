Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Geld aus Kasse gestohlen

Am Sonntag stahlen Unbekannte aus einem Verkaufshaus bei Ehingen Bargeld.

Drei Unbekannte begaben sich gegen 17.30 Uhr in ein Verkaufshäuschen in der Ortsstraße in Schlechtenfeld. Mit einem Messer brachen sie die Kasse auf. Die Täter stahlen das Geld und flüchteten unerkannt. Die Polizei aus Ehingen (Tel. 07391/588-0) hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen. Da das Verkaufshäuschen mit einer Kamera überwacht wird, werden nun auch die Aufnahmen ausgewertet.

