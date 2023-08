Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rotlicht missachtet

Am Sonntag stieß in Ulm ein Auto mit einer Straßenbahn zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Peugeot vom Bahnhof in Richtung Neue Straße. Beim Abbiegen von der Friedrich-Ebert-Straße in die Neue Straße missachtete er eine rote Ampel. Dabei stieß er mit einer Straßenbahn zusammen. Die fuhr links neben ihm. Der 63-jährige Fahrer der Straßenbahn bleib ebenso wie der Peugeot-Fahrer unverletzt. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden am Peugeot auf 2.000 Euro, an der Straßenbahn auf 7.000 Euro.

