POL-UL: (HDH) Heidenheim - Landfriedensbruch vor Fußballspiel

Am Samstag kam es in Heidenheim zu Auseinandersetzungen von Fans der Mannschaften des 1. FC Heidenheim und der TSG Hoffenheim.

Am Rande eines Bundesligaspiels in Heidenheim kam es gegen 12.45 Uhr zu Störungen im Zusammenhang mit dem "Fanmarsch" der Heidenheimer Fanszene. Kräfte des Ordnungsdienstes und der Polizei waren im Einsatz. Um Auseinandersetzungen zu verhindern musste die Polizei die Fans beider Mannschaften mittels Schlagstock und Pfefferspray zurückdrängen. Nur so gelang es, größere Auseinandersetzungen der beiden Gruppierungen von jeweils etwa 50 Personen zu verhindern. Die Polizei ermittelt nun wegen Landfriedensbruch. Zudem nahm die Polizei Ermittlungen wegen des Abbrennens von Pyrotechnik im Gästeblock auf. Da auch nach dem Spiel beide Fangruppen direkte Konfrontationen suchten, war die Polizei im Stadionbereich mit starken Kräften im Einsatz, um mögliche Straftaten zu verhindern. Bis gegen 20 Uhr kam es deshalb zu Verkehrsbehinderungen bei der Abreise der Besucher.

