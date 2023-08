Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - An der Ampel aufgefahren

Am Sonntag wurde ein 17-Jähriger bei einem Unfall in Göppingen leicht verletzt.

Gegen 16.15 Uhr fuhr der Jugendliche mit seiner Yamaha auf der Nördliche-Ring-Straße. Vor ihm war in dem Baustellenbereich ein Ford unterwegs. Dessen 41-jährige Fahrerin bremste an einer Ampel auf Höhe EWS-Arena und Therme, da diese auf Rot umschaltete. Der 17-Jährige erkannte das zu spät und fuhr auf den Ford auf. Während die Autofahrerin unverletzt blieb, zog sich der Zweiradfahrer bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Er kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Den Sachschaden schätzt die Polizei am Ford auf 3.000 Euro und an der Yamaha auf 1.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit.

