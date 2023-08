Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Gabelstapler kippt um

Mit dem Rettungswagen kam am Montag ein 53-Jähriger in Heiningen ins Krankenhaus.

Gegen 7.20 Uhr fuhr der 53-Jährige mit einem Gabelstapler auf einem Firmengelände in der Eitswiesenstraße. Er transportierte Metallteile. Während der Fahrt verlor der Arbeiter an einer leichten Steigung die Kontrolle über den Elektrostapler. Der geriet in Schieflage und kippte zur Seite. Daneben befindliche Metallteile verhinderten ein vollständiges Kippen des Fahrzeuges. Der Arbeiter sprang vom Staplersitz und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich am Arm. Ein Rettungswagen brachte den 53-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr Heiningen war mit neun Einsatzkräften und einem Fahrzeug im Einsatz.

