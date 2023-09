POL-FR: Rheinfelden: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab und kommt auf dem Dach zum Liegen

Freiburg (ots) - Am 27.09.2023 gegen 00.00 Uhr kam es in Forchheim in einem Aufzuchtstall für Kälber zu einem Brand. Die im Stall befindlichen 90 Kälber konnten durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr vor den Flammen gerettet werden. Durch den Brand entstand an dem landwirtschaftlichen Gebäude nach vorläufigen Schätzungen ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. ...

mehr