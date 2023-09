Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Forchheim: Brand in Stallung, Feuerwehr rettet 90 Kälber - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Am 27.09.2023 gegen 00.00 Uhr kam es in Forchheim in einem Aufzuchtstall für Kälber zu einem Brand. Die im Stall befindlichen 90 Kälber konnten durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr vor den Flammen gerettet werden. Durch den Brand entstand an dem landwirtschaftlichen Gebäude nach vorläufigen Schätzungen ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die verständigte Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand rasch löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

ju/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell