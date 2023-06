Polizei Braunschweig

POL-BS: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt,

31.05.2023 - 21.00 Uhr

Mehrere Jugendliche geraten in Streit und liefern sich Schlägerei

Am Mittwochabend ist es am Parkplatz Werder in der Wendenstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen, an der ca. 20 -30 Jugendliche beteiligt gewesen sind.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten vereinzelte Jugendliche unterschiedlicher Gruppen in Streit.

Dieser schaukelte sich auf und mündete in einer Schlägerei, bei der die Jugendlichen aufeinander einschlugen und -traten. Anschließend flüchteten alle in verschiedene Richtungen.

Zeugen informierten die Polizei.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten vereinzelte Jugendliche gestellt werden, die tatverdächtig sind, an der Schlägerei beteiligt gewesen zu sein.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen insbesondere zu den Beteiligten sowie zu Art und Umfang der Verletzungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell