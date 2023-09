POL-FR: Freiburg: Mutmaßliche Ladendiebe vorläufig festgenommen

Freiburg (ots) - Einen mutmaßlichen Ladendieb in Gewahrsam genommen hat die Polizei am 22.09.2023 in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg. Ein Ladendetektiv hatte den 22-Jährigen nach derzeitigem Kenntnisstand um 18.45 Uhr dabei beobachtet, wie er zwei Parfums im Gesamtwert von 370 Euro aus dem Regal nahm, diese in die Jackeninnentasche steckte und damit den Verkaufsraum verließ, ohne zu bezahlen. Der Detektiv ...

mehr