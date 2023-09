POL-FR: Eichstetten - Reifenstecher unterwegs, Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Aufgrund der Ermittlungen sollen am Freitag, 08.09.2023, in den Zeitraum zwischen 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr, zwei weibliche Jugendliche beobachtet worden sein, welche auf dem Abenteuerspielplatz in der Goethestraße an Spielgeräten und an dem Pumptrack eine Vielzahl von Graffitis in schwarzer und ...

mehr