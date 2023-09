Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auf Kreisstraße 6333 mit Gegenverkehr kollidiert - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte am Sonntag, gegen 16.35 Uhr, auf der Kreisstraße 6333 mit einer entgegenkommenden 52-jährigen Pkw-Fahrerin. Im weiteren Verlauf kam der Pkw der 52-Jährigen von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinunter. Der 32-Jährige befuhr die Kreisstraße von Ottwangen kommend in Richtung Kreuzeiche und sei ausgangs einer engen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur gekommen, wo es zur Kollision mit der entgegenkommenden 52-Jährigen kam. Am Pkw der 52-Jährigen riss das linke Hinterrad ab. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinunter. Der Pkw des 32-Jährigen drehte sich und kam nach etwa 25 Metern auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 32-Jährige sowie sein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die 52-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. sie erlitt durch den auslösenden Airbag leichte Verbrennungen an den Armen. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

