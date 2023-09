Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kleinkraftradfahrer übersehen - ein Leichtverletzter - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.09.2023, gegen 10.25 Uhr, befuhr ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Kleinkraftrad die Basler Straße in Richtung Schweizer Grenze, als plötzlich aus der Hammerstraße verbotswidrig eine 34 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw kam, nach rechts in Basler Straße abbog und in einem Zug nach links in den Zollweg einbog. Dabei übersah sie den hinter ihr fahrenden 62-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad, welcher um eine Kollision zu vermeiden, eine Vollbremsung einleitete. Aufgrund der feuchten Fahrbahn stürzte der 62-Jährige, ohne einen Kontakt mit dem Pkw gehabt zu haben. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

