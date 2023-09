Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Fahrzeuge in Friedlingen aufgebrochen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 24.09.2023 auf Montag, 25.09.2023, wurden in Friedlingen vier Fahrzeuge aufgebrochen. Um in die Fahrzeuge zu gelangen wurden von dem Unbekannten jeweils eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen. Aus einem Pkw, welcher in der Straße "Im Schwarzenbach" stand, wurde zwei Sonnenbrillen und eine Videokamera entwendet. Aus einem in der Bärenfelsstraße stehenden Pkw wurden vier Sonnenbrillen entwendet. Aus einem Pkw, welcher auf dem Parkplatz eines Hotels in der Zollstraße stand, wurden eine Geldbörse, eine Sonnenbrille, zwei Jacken und Turnschuhe entwendet. Aus einem aufgebrochenen Pkw, welcher in der Straße "Schusterinsel" stand, wurde wohl nichts entwendet. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 2.600 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell