Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Dreiste Unfallflucht auf Landstraße - Fahrer ermittelt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 24.09.2023, gegen 11.20 Uhr, soll auf der Landstraße 134, kurz nach dem Ortsausgang Hammerstein, ein 78 Jahre alter Mann mit seinem Pkw in den Gegenverkehr gekommen sein und mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel einer entgegenkommenden 73-jährigen Pkw-Fahrerin touchiert haben. Durch die Wucht wurden beide Außenspiegel abgerissen. Durch umherfliegende Teile der Spiegel wurde ein hinter der 73-Jährigen fahrender Pkw ebenfalls beschädigt. Die 73-Jährige sowie die hinter ihr fahrende 40-jährige Pkw-Fahrerin hielten in der nächsten Nebenstraße an. Der 78-Jährige sei bis Wollbach weitergefahren, habe dort angehalten und seinen Schaden begutachtet. Danach sei er wieder in seinen Pkw gestiegen und weitergefahren. Dank einer Zeugin, welche sich das Autokennzeichen des 78-Jährigen merkte, konnte der Fahrer von der Schweizer Polizei an seiner Heimatanschrift angetroffen und ermittelt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell