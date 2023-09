POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Tiengen: Versuchter Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montag, 25.09.2023 gegen 12:15 Uhr war ein 74-jähriger Mann dabei mit einem Gasbrenner das Unkraut auf seinem Grundstück in der Totenbühlstraße in Murg zu vernichten. Dabei geriet seine Gartenhütte in Brand. Mit Hilfe seines Nachbarn, war es dem Mann gelungen, den Brand zu löschen, so dass die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Murg wieder abrücken konnte. Der entstandene Schaden wurde auf rund ...

mehr