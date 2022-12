Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf der L544 zwischen Billigheim-Ingenheim und Barbelroth

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am Sonntag, den 04.12.2022, gegen 17:30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L544 zwischen Billigheim-Ingenheim und Barbelroth. Der Fahrer eines PKW aus Landau kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW welcher mit einer Frau und ihrem Sohn, aus dem Landkreis SÜW besetzt war. Der Unfallverursacher musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er kam im Anschluss in kritischen Gesundheitszustand in ein umliegendes Krankenhaus. Auch die Frau welche in entgegengesetzte Richtung fuhr und ihr Sohn mussten leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Es wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Landstraße war im Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

