POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti an Schaufensterscheibe

Farschweiler (ots) - Im Zeitraum von Samstagabend, den 01.04.2023 bis Montag, den 03.04.2023 ist es durch bislang unbekannte Täter zu mehreren Sachbeschädigungen in Form von Graffiti in Farschweiler gekommen. Am Montag informierten Zeugen die Polizei über Beschmutzungen durch grüne Farbe an der Grundschule Farschweiler und dem Dorfplatz. Beschmiert wurden unter anderem Hauswände, eine Notausgangstür, ein ...

mehr