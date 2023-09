Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Rheinfelden: Farbschmiererei an Kirche - Polizei sucht Zeugen - neue Erkenntnisse

Freiburg (ots)

Aufgrund der Ermittlungen sollen am Freitag, 08.09.2023, in den Zeitraum zwischen 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr, zwei weibliche Jugendliche beobachtet worden sein, welche auf dem Abenteuerspielplatz in der Goethestraße an Spielgeräten und an dem Pumptrack eine Vielzahl von Graffitis in schwarzer und weißer Farbe aufsprühten. Die beiden Jugendliche stehen auch im Verdacht einen Schriftzug vor der Treppe eines Optikergeschäfts aufgesprüht und die Außensäule der Kirche besprüht zu haben. Das Polizeirevier Rheinfelden hofft auf weitere Hinweise von Zeugen. Insbesondere wird ein Mann gesucht, welcher zu der oben genannten Zeit wohl mit seinem Hund am Abenteuerspielplatz Gassi ging und vielleicht Angaben zu den beiden Jugendlichen machen kann. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen.

Ursprungmeldung:

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 08.09.2023, 17.00 Uhr, bis Samstag, 09.09.2023, 08.30 Uhr, besprühten Unbekannte die Außensäule einer Kirche in der Karl-Fürstenberg-Straße mit schwarzer Farbe. Dadurch sei auch der Muschelkalkstein beschädigt worden. Die Höhe des Sachschadens ist hier momentan nicht bekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und anderer sachdienlicher Hinweise. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07623 74040 erreichbar.

