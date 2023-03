Polizei Hagen

POL-HA: "Tea with Cops" in Altenhagen - Erste Veranstaltung der Polizei Hagen zu den diesjährigen internationalen Wochen gegen Rassismus

Hagen-Altenhagen (ots)

Zum Auftakt der diesjährigen internationalen Wochen gegen Rassismus lud die Hagener Polizei am Freitagnachmittag (17.03.2023) vor einer Moschee in der Fehrbelliner Straße zu einem Tee ein. Das Projekt, welches erstmals im März 2022 stattfand, dient dem Austausch zwischen Migrantinnen und Migranten und Bediensteten verschiedenster Dienststellen der Polizei Hagen. Am Freitagnachmittag nahmen etwa 200 Personen das Angebot an und traten auf diesem Wege ganz ungezwungen in Kontakt mit den Beamtinnen und Beamten. Erneut zeigte sich, dass das nicht nur auf Muslime begrenzte, sondern auch an andere Migrantengruppen gerichtete Format "Tea with Cops" einen großen Teil dazu beiträgt, das gegenseitige Vertrauen zu stärken und in einem regelmäßigen Austausch zu stehen. (sen)

