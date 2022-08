Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Glückliches Ende bei der Suche nach einer Vermissten in Malchin

Seit den Abendstunden des 14.08.2022 suchten Beamte des Polizeireviers in Malchin eine 66-jährige Frau, die aus einem Krankenhaus abgängig war.

Die umfangreiche Suche wurde auch am Morgen des 15.08.2022 fortgesetzt. Mit Hilfe des Polizeihubschraubers konnte so eine Frau in einem Wassergraben im Norden Malchins festgestellt und gerettet werden. Bei der Frau handelt es sich um die Gesucht, die zur Behandlung zurück in das Krankenhaus gebracht wurde.

Die Fahndung nach der Person wird hiermit eingestellt. Es wird darum gebeten, die erlangten personenbezogenen Daten zu löschen. Ein herzlicher Dank gilt allen, die die Suche nach der Frau unterstützt haben.

