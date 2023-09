Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Unbekannter soll sich vor Kindern entblößt haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Sich vor zwei Kindern entblößt haben soll ein bislang Unbekannter bereits am Sonntag, 17.09.2023, in Kirchzarten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann, der auf einem Fahrrad unterwegs war, die Kinder um circa 12 Uhr auf einem Feldweg zwischen Zarten und Stegen angesprochen haben. Dabei sei das Geschlechtsteil des Mannes zu sehen gewesen. Anschließend sei der Unbekannte wieder in Richtung Bundesstraße (Richtung Stegen) davongefahren.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- Männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, eher schlank, normale Größe, Glatze, aber mit Haarkranz/Stoppeln seitlich (Farbe evtl. braun), Dreitagebart, dunklerer Hautteint, normale gepflegte Erscheinung, keine Brille.

- Bekleidung: kurze beige/braune Hose, evtl. mit Reißverschluss, dunkelblaues T-Shirt, führte einen schwarzen Rucksack mit sich, fuhr ein silbernes oder graues Fahrrad.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

In einem weiteren Fall, der sich ebenfalls in Kirchzarten ereignete, soll eine Frau am Mittwoch, 20.09.2023, bei einem Schnittblumenfeld im Bereich Zartener Straße/Höllentalstraße von einem Unbekannten in sexueller Absicht angesprochen und belästigt worden sein. Der Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, habe sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt. Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,70 Meter groß, helle Haut, dunkle, kurze Haare, rundliches Gesicht

Ob diese Tat mit dem oben genannten Vorfall in Verbindung steht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0761/882-2880 entgegengenommen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell