POL-NOM: Auffahrunfall

Uslar (ots) - Uslar (eiv), Uslar-OT Delliehausen, Volpriehäuser Straße. In der Zeit zwischen dem 18.06.2023 und dem 23.06.2023 dringen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein zur Zeit unbewohntes Wohnhaus ein und zerstören sämtliches Inventar. Außerdem wird das Gebäude unter Wasser gesetzt, so dass Decken und Wände in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber ...

mehr