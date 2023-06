Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines E-Bike

Uslar (ots)

Uslar (eiv). Uslar, August-Bebel-Straße, Firmenparkplatz, 21.06.2023, 05.50 Uhr-14.14 Uhr. In dem genannten Tatzeitraum entwenden bislang unbekannte Täter ein E-Mountainbike der Marke Cube. Das blau-graue Fahrrad stand ordnungsgemäß verschlossen in einem Fahrradständer. Das Fahrrad gehört einem 33-jährigen Bewohner aus einem Uslarer Ortsteil. Der Wert des Fahrrades wird auf ca. 4.000.- EUR geschätzt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Uslar (Telefon 05571 8006 0) zu wenden.

