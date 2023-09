Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Malterdingen: Dorfbach durch Öl verunreinigt

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Malterdingen:

Am 24.09.2023 meldete ein Bürger der Polizei gegen 17:30 Uhr, dass sich auf dem Dorfbach in Malterdingen ein Ölfilm gebildet habe. Ermittlungen der Polizeibeamten vor Ort ergaben, dass das Öl über die Oberflächenentwässerung in den Bach gelangt sein muss. Durch die anschließende Überprüfung der möglichen Einleitungsorte ergab sich ein Verdacht gegen einen 69-Jährigen, welcher sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten muss. Die Freiwillige Feuerwehr konnte mittels Bindemittel und einer Öl-Sperre weitere Umweltschäden abwenden.

RE/fb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell