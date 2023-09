Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Trickdiebe geben sich als Handwerker aus - Zeugenaufruf -

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT: Neustadt;]

Am 25.09.2023, gegen 15:30 Uhr wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Titiseestraße bestohlen. Ein bislang unbekannter Mann klingelte an der Wohnungstür der Geschädigten und gab sich als Handwerker aus. Er gab zu verstehen, dass offensichtlich im Haus ein Wasserschaden sei und er den Wasserdruck messen müsse. Er verwickelte die Wohnungsinhaber in ein Gespräch und begab sich mit diesen in die Küche. In einem unbemerkten Moment schlich sich nach derzeitigem Kenntnisstand ein zweiter Täter in die Wohnung, um aus dem Schlafzimmer diversen Schmuck zu stehlen. Danach verließen beide Täter die Wohnung. Der Diebstahlschaden wurde erst einige Zeit später bemerkt und zur Anzeige gebracht. Die genaue Diebstahlshöhe kann momentan noch nicht beziffert werden.

Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, dunkle Haare und dunklerer Hautteint. Beide trugen ein weißes T-Shirt und dunkle Hosen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell