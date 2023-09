POL-FR: Weil am Rhein: Rheincenter wegen brennender Popcornmaschine geräumt

Freiburg (ots) - Einen Geldautomaten gesprengt haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag, 23.09.2023 in der Freiburger Straße in Vörstetten. Zeugen meldeten gegen 4.30 Uhr eine Explosion, zudem konnten zwei männliche Personen beobachtet werden, die in einem Fahrzeug in Richtung Reute flüchteten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte im Bereich der ...

