Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Tiengen: Parkendes Fahrzeug beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz einer großen Einzelhandelskette in der Industriestraße in Tiengen wurde am Freitag, 22.09.2023 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr das geparkte Auto eines 24-jährigen Mannes beschädigt. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte eine bislang unbekannte Person das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Polizeiposten Tiengen (07741 8316-283) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen darum, sich beim Polizeiposten oder unter der Rufnummer 07751 8316-531 beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen zu melden.

