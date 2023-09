Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: 38-Jähriger nach Angriff leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 38-Jähriger wurde am Samstag, 23.09.2023 gegen 00:05 Uhr auf dem Münsterplatz in Bad Säckingen durch eine bislang unbekannte Person leicht verletzt. Der 38-Jährige war zu Fuß über den Münsterplatz gegangen, als ihn nach bisherigen Erkenntnissen aus einer Gruppe heraus eine männliche Person ansprach. Der unbekannte Täter hatte den 38-Jährigen unvermittelt attackiert und dabei leicht verletzt. Die Gruppe war danach in unbekannte Richtung geflohen. Der Verletzte musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier zu melden.

