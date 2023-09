Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach Ortsteil Wieladingen: Flucht vor Polizei endet an Baum

Freiburg (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Bad Säckingen befuhr am Sonntag, 24.09.2023 gegen 02:25 Uhr die L152 von Willaringen in Richtung Wieladingen und beabsichtigte an der Einmündung L152 / Wieladingen eine Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Nach bisherigem Kenntnisstand missachtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Anhaltesignale der Beamten und flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtende versuchte weiterhin zu entkommen und bog auf ein Feld ab. Aus noch ungeklärter Ursache stieß er nach einigen Metern querfeldein mit einem Baum zusammen und wurde verletzt, woraufhin er seine Flucht zu Fuß fortsetzte.

Da eine hilflose Lage des Autofahrers aufgrund seiner Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde zur Suche nach der Person auch ein Hubschrauber eingesetzt. Der Mann war dennoch nicht ausfindig zu machen. Die Ermittlungen nach der Person und zum Motiv dauern an. An dem Fahrzeug des Flüchtigen war Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden.

