Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen Ortsteil Lienheim: Auseinandersetzung in der Küssnacher Straße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.09.2023 soll es gegen 15:30 Uhr in der Küssnacher Straße in Lienheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Aus bislang unbekanntem Grund soll ein 27-jähriger Mann einen 59-Jährigen angegriffen und leicht verletzt haben. Zwei unbekannten Zeugen war es nach bisherigem Kenntnisstand gelungen, die Auseinandersetzung zu beenden. Das Polizeirevier in Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen der Auseinandersetzung, insbesondere nach den couragierten Personen, die die Auseinandersetzung beenden konnten.

