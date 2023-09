Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Autofahrer nach Kollision mit Baum schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 19-Jähriger Mann fuhr am Freitag, 22.09.2023 gegen 23:50 Uhr auf der L157 von Ühlingen in Richtung Birkendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen war er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug wurde durch die Kollision wieder auf die Fahrbahn abgewiesen und blieb dort liegen. Der 19-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Am Fahrzeug des Mannes entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

