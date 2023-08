Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Feuerwehr feiert 60 Jahre Jugendfeuerwehr Niederbachem

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Wachtberg (ots)

Vor 60 Jahren entschlossen sich einige Niederbachemer Feuerwehrleute die Förderung der Jugend in den Vordergrund zu stellen und gründeten in der heutigen Löschgruppe Niederbachem der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg eine Jugendfeuerwehr. Am ersten Augustwochenende feierten die Niederbachemer Feuerwehrleute zusammen mit der gesamten Feuerwehr Wachtberg und den Wachtberger Bürgerinnen und Bürger dieses Jubiläum im Rahmen des Gemeindefeuerwehrtags.

Nach einem Gedenkgottestdienst unter der Leitung von Pfarrer Michael Maxeiner und einem Festzug durch Niederbachem eröffnete Wehrleiter André Hahnenberg die Feierlichkeiten am Gerätehaus der Löschgruppe Niederbachem. "Die tragischen Ereignisse in Sankt Augustin Mitte Juni zeigen wie gefährlich das Hobby und Ehrenamt Feuerwehr tatsächlich sein kann", stellte Hahnenberg fest. "Umso mehr freut es mich, dass immer wieder junge Menschen sich für die Jugendfeuerwehr begeistern können", so Hahnenberg weiter. Hahnenberg schloss seine Eröffnungsrede mit einem Dank an alle Jugendbetreuer, Einsatzkräfte und den Familien der Feuerwehrleute. Für die Zeit der Ausbildung, aber auch für die Bereitschaft sich tagtäglich zum Schutz der Wachtberger Bürger:innen einzusetzen. Wachtbergs Bürgermeister Jörg Schmidt zeigte sich beeindruckt wie stark der Zusammenhalt der Feuerwehrleute vor allem bei Krisen ist. Sei es beim Verlust von Kameraden wie im Juni diesen Jahres oder auch bei herausfordernden Einsätzen. "Ich bewundere diese Stärke und den Mut und danke den Feuerwehrleuten dafür - stellvertretend für alle Wachtberg Bürgerinnen und Bürger", so Schmidt weiter in seinem Grußwort. Kreisbrandmeister Stefan Gandelau erinnerte in seinem Grußwort an seine Erlebnisse 2016 beim Starkregenereignis in Wachtberg. "Schon dort hat sich gezeigt, dass Feuerwehr eine große Familie ist", so Gandelau weiter. Er ergänzte: "Ist ein Familienmitglied in Not, dann eilen die anderen Mitglieder herbei und helfen so gut sie können." Er zeigte sich ebenfalls überwältigt von der großen Anteilnahme in Sankt Augustin und er ist stolz für die 19 Feuerwehren im Rhein-Sieg-Kreis eine Art Familienoberhaupt zu sein.

Den feierlichen Rahmen ließ es sich André Hahnenberg nicht nehmen, um zahlreiche Feuerwehrleute zu befördern und zu ehren. Befördert wurde Denise Pagen zur Hauptfeuerwehrfrau, Martin Wilberg zum Hauptfeuerwehrmann, Michael Münzer zum Brandmeister, Sven Pagen, Marius Hellwig und Benjamin Budinger zum Oberbrandmeister. Ebenso wurden Markus Schmitz, John McArthur, Florian Dietl und Michael Loup zum Hauptbrandmeister befördert. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Markus Schmitz, Michael Loup und Stephan Räther geehrt. Jörg Fischer, Frank Beissel, Markus von Wirtz und Sasch Wostmann erhielten eine Ehrung für 35 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Auf 50 Jahre brachte es Detlev Schmitt, auf 60 Jahre Helmut Claassen. Darüber hinaus erhielt Peter Schumacher die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber und Georg Hubrich in Gold für ihren Einsatz und Verdienste für die Feuerwehr Wachtberg.

Zum Schluß sprach Gastgeber und Löschgruppenführer der Löschgruppe Niederbachem Stephan Schlieber seinen besonderen Dank an die noch verbliebenen Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr in Niederbachem aus. "Ohne euer Engagement würden wir heute nicht hier stehen und auf 60 Jahre erfolgreiche Jugendarbeit in Niederbachem zurückblicken", so Schlieber. Zum Dank wurden Hans und Wilhelm Ippendorf, Helmut Claasen, Hans Luhmer, Helmut Fritze und Dieter Zettelmeyer zu Ehrenmitgliedern der Löschgruppe Niederbachem ernannt.

Traditionell findet am Gemeindefeuerwehrtag der Leistungsnachweis der Wachtberger Jugendfeuerwehr statt. Nach 3 Jahren Corona-Pause war es für einige Jugendliche der erste Wettkampf dieser Art. Und die 4 Gruppen aus Berkum, Niederbachem, Villip und dem sog. Dreiländereck (Adendorf, Arzdorf, Fritzdorf) ließen es sich trotz strömenden Regens nicht nehmen ihr Können unter Beweis zu stellen. Neben der praktischen Aufgabe der Verlegung einer Wasserleitung galt es mit theoretischen Wissen zur Feuerwehr und mit Geschicklichkeit bei den Knoten und Stichen zu glänzen. Mit Abstand am besten schaffte das diesmal die Jugendfeuerwehr der Löschgruppe Berkum und sie erhielten damit den neu gestifteten Wanderpokal. Zweiter wurde Villip, Dritter Niederbachem und den Ehrenplatz erhielt die Gruppe aus dem Dreiländereck.

Nach der Siegerehrung ließen die Anwesenden den Tag bei leckerem vom Grill und bei Kaffee und Kuchen ausklingen. Denn trotz dem regnerischen Wetters freuten sich die Niederbachemer Feuerwehrleute über das zahlreiche Interesse und alle Gäste - aus Wachtberg, aber auch von den benachbarten Kommunen und Feuerwehren. Leiter der Feuerwehr André Hahnenberg zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden mit der Veranstaltung und freut sich zusammen mit der gesamten Feuerwehr Wachtberg auf den Gemeindefeuerwehrtag 2024.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Wachtberg, übermittelt durch news aktuell