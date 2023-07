POL Schwaben Nord: Nach Körperverletzung in den Polizeiarrest

Augsburg (ots) - Hammerschmiede / Flugplatz - Am Freitag (14.07.2023) führte ein 55-jähriger Fluglehrer mit seinem 33-jährigen Flugschüler Flugübungen mit einer Zenair Zodiac (Ultraleichtflugzeug) durch. Dabei brach ein Rad am Flugzeug ab. Am Augsburger Flughafen wurde eine Notlandung durchgeführt. Bei dieser wurde keiner der Insassen verletzt. Bei Landeübungen am Flughafen Genderkingen brach das hintere Rad des ...

