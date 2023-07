Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (15.07.2023) gegen 13.00 Uhr kam es zu einem Unfall in der Eserwallstraße zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Unbekannter flüchtet mit seinem silbernen Auto.

Auf Höhe der Kreuzung Eserwallstraße Ecke Konrad-Adenauer-Allee kommt es zum Zusammenstoß zwischen einem silbernen VW Golf einer 57-Jährigen und einem bislang Unbekannten. Dieser war mit einem silbernen Auto unterwegs. Der Unbekannte holte beim rechtsabbiegen in die Konrad-Adenauer-Allee zu weit aus und berührte den in gleicher Fahrtrichtung fahrenden VW. Beide Fahrzeuge blieben kurz stehen. Der Unbekannte entfernte sich ohne weitere Verständigung in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Die Polizei fahndete sofort nach dem unbekannten Fahrzeug. Die Fahndung verlief negativ. Der Schaden am VW wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet unter 0821/323-2110 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell