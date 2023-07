Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Einladung zum Tag der offenen Tür und Gemeindefeuerwehrtag 2023

Die Sommerferien gehen so langsam in den Endspurt und die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg hat für das Abschluss-Wochenende zwei spannende Veranstaltungen vorbereitet.

Am Samstag 05.08.2023 findet ab 18:00 Uhr ein Tag der offenen Tür der Löschgruppe Niederbachem statt. Am Gerätehaus in der Konrad-Adenauer-Straße in Wachtberg-Niederbachem gibt es leckeres zu Essen und zu Trinken - zu zivilen Preisen. Die Löschgruppe Niederbachem freut sich über ihr Kommen.

Am Sonntag 06.08.2023 beginnt dann ab 09:30 Uhr der Gemeindefeuerwehrtag 2023. Zum Anlass des 60 jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr in Niederbachem, findet dieser ebenfalls rund um das Gerätehaus der Löschgruppe Niederbachem in Wachtberg-Niederbachem statt.

Los geht es aber mit einem Festgottestdienst in der St. Gereon Kirche in der Mehlemer Straße. Nach dem Festzug und Kranzniederlegung am Ehrenmal eröffnen gegen 11:00 Uhr Leiter der Feuerwehr André Hahnenberg und Bürgermeister Jörg Schmidt den Gemeindefeuerwehrtag. Traditionell findet am Gemeindefeuerwehrtag der Leistungsnachweis der Wachtberg Jugendfeuerwehr statt. Los geht es gegen 12:00 Uhr und die Siegerehrung wird gegen 14:00 Uhr erwartet.

Natürlich gibt es auch viel Spiel, Spaß und Spannung zum Thema Feuerwehr. Beim Feuerlöschtrainer können alle ihr Können beim Feuerlöschen unter Beweis stellen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher an den beiden Tagen. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf unserem Facebook-Kanal (www.facebook.com/ffwachtberg).

