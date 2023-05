Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Brennende Strohballen auf PKW-Anhänger in Wachtberg-Arzdorf

Wachtberg (ots)

Am späten Nachmittag entzündeten sich im Bereich der Ampelkreuzung auf der L123 in Wachtberg-Arzdorf Strohballen auf einem PKW-Anhänger. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung am Ortseingang. Die alarmierte Freiwillge Feuerwehr Wachtberg konnte die Strohballen schnell löschen, so dass ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Gebäude verhindert werden konnte. Um mögliche Glutnester abzulöschen wurden die Strohballen mit einem Traktor auseinander gezogen. Abschließend wurde die Fahrbahn von der Feuerwehr gereinigt und die Strohballen auf Seite gebracht.

Die Brandursache ist unklar. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der Anhänger wurde durch das Feuer komplett zerstört. Während des Einsatzes kam es erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Einsatz war nach gut einer Stunde beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Wachtberg, übermittelt durch news aktuell