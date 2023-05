FW Wachtberg: 1. Klimatag der Gemeinde Wachtberg

Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

Die Unwettersaison nimmt so langsam Fahrt auf. Aber nicht nur Starkregenereignisse sorgen für zahlreiche Einsätze, auch die zunehmenden trockenen Sommer erhöhen die Gefahr von Wald- und Feldbränden und stellen uns vor besonderen Herausforderungen.

Wie wir darauf vorbereitet sind und was ihr im Rahmen der Eigenvorsorge tun könnt, zeigen wir am 1. Wachtberger Klimatag am 06.05.2023 ab 11 Uhr an der Marktscheune von Obsthof Schneider in Wachtberg-Berkum. Mitbringen werden wir unseren GW Unwetter - unser Allrounder gerade bei Starkregenereignissen.

Beim Hochwasser-Info-Mobil des Hochwasser Kompetenz Centrums können sie erfahren, wie die Gefahr von Hochwasser für ihrem Grundstück erkannt wird und wie man sich gut schützt. Bei den Gemeindewerken Wachtberg AöR können sie einen Blick auf die Hochwasserkarten für Wachtberg werfen und so die Gefahren für ihre Immobilie konkret auswerten.

Tipps zum Energie und Wasser sparen können sie sich am Stand der enewa holen. Dort gibt es auch Informationen zu kleinen Photovoltaik-Anlagen, sog. Balkonkraftwerken. Am Stand der Gemeinde Wachtberg erfahren sie, wie man sich als Grün- oder Klimapate engagiert und warum naturnahe Gärten besser für den Klimaschutz sind als Schottergärten. Ebenso gibt es Tipps und Kontakte zu Energieberatungen, zur Energieagentur Rhein-Sieg und zur Klimaregion Rhein-Voreifel.

Bei all den Informationen können sie sich in der Marktscheune von Obsthof Schneider stärken und eine Feuerwehr-Hüpfburg für die Kleinen ist auch vorbereitet.

Nähere Informationen gibt es in der offiziellen Pressemitteilung der Gemeinde Wachtberg: https://www.wachtberg.de/cms127/s/a/mr/a/2023-04-12_klimatag_wachtberg.shtml

Wir freuen uns auf ihr Kommen.

