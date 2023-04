Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung in Meuselwitz

Altenburg (ots)

Am 01.04.2023, in den späten Nachtstunden, gerieten in der Meuselwitzer Friedrich-Naumann-Straße, zwei Nachbarn wegen ruhestörenden Lärm in verbale Streitigkeiten. Schließlich wurde der ältere der beiden gegenüber dem jüngeren Mann handgreiflich, welcher sich wiederum zur Wehr setzte und seinen Angreifer zu Boden stieß. Bei der Rangelei verletzten sich beide Männer leicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei beiden Männern eine erhebliche Alkoholisierung fest und trennten die beiden Parteien. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell