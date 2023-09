Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vörstetten: Unbekannte sprengen Geldautomat - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Einen Geldautomaten gesprengt haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag, 23.09.2023 in der Freiburger Straße in Vörstetten.

Zeugen meldeten gegen 4.30 Uhr eine Explosion, zudem konnten zwei männliche Personen beobachtet werden, die in einem Fahrzeug in Richtung Reute flüchteten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte im Bereich der Rheinanlage Sasbach ein hochmotorisiertes Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf, der Fahrer des flüchtigen Pkw konnte sich jedoch mit hoher Geschwindigkeit absetzen und in unbekannte Richtung entkommen.

Gegen 5.20 Uhr fiel einer Polizeistreife am Grenzübergang Schwanau-Nonnenweier ein Fahrzeug auf, bei dem es sich möglicherweise um das gesuchte Fluchtfahrzeug handelte. Noch bevor das Fahrzeug kontrolliert werden konnte, gelang diesem die Ausreise nach Frankreich.

Der Sachschaden am Gebäude, in dem sich der Automat befand, wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Kriminalpolizei Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden. Auch Zeugen, denen das Fluchtauto der Tatverdächtigen möglicherweise auf der BAB 5 in Richtung Schwanau aufgefallen ist, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

