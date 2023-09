Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/ Haagen: Gefährdung im Straßenverkehr unter Alkohol

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Passat befuhr am Dienstag, 26.09.2023 gegen 17.00 Uhr ein 32 Jahre alter Mann die Industriestraße vom Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Bauhaus. Vermutlich aufgrund der Alkoholbeeinflussung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einer Straßenlaterne und einem Aufsteller. Anschließend lenkte er nach links und kam auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Kradfahrer und ein dahinterfahrender Pkw mussten eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Der 32-jährige setzte seine Fahrt fort, konnte aber von dem Kradfahrer auf einem Parkplatz erkannt und zur Rückkehr an die Unfallörtlichkeit bewegt werden. Die Polizei wurde hinzugezogen. Bei der Kontrolle konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Der anschließende Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden an der Laterne, dem Aufsteller und dem Passat kann noch nicht beziffert werden.

