Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannte sollen Mütze entwendet haben

Die Mütze eines 17-Jährigen soll am Dienstag, 26.09.2023 gegen 18:50 Uhr durch eine bislang unbekannte Person am Bahnsteig des ersten Gleises am Bahnhof Bad Säckingen entwendet worden sein. Der 17-Jährige wartete zu diesem Zeitpunkt mit seinem 16-jährigen Begleiter auf den Zug. Der mutmaßliche Täter soll aus einer größeren Gruppe heraus vom Bahnsteig des zweiten Gleises auf den 17-Jährigen zugegangen sein, diesen herumgeschubst und ihm dabei die Mütze vom Kopf entwendet haben. Dem 17-Jährigen und seinem Begleiter gelang es sich im Bahnhofsbereich in Sicherheit zu bringen und auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Der Täter war bis dahin geflohen.

