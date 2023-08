Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

LKW gerät in Böschung, Fahrer schwer verletzt

Rees-Haldern (ots)

Am Montag (31. Juli 2023) kam es in Haldern auf der Isselburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-Jähriger aus Pirmasens war dort in einem Sattelzug mit Auflieger in Richtung B67 unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache nach ersten Erkenntnissen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, in einen Grünstreifen geriet und wieder auf die Fahrbahn lenkte. Dann kam der Sattelzug nach links von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Bäume und geriet in die Böschung, wo er in Schräglage vor einem Telefonmasten zum Stehen kam. Der Fahrer wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Lebensgefahr bestand nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des vollbeladenen LKW war die Isselburger Straße bis zum Abend gesperrt. (cs)

