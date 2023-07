Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall unter zwei Radfahrern

57-Jähriger schwer verletzt

Kleve-Rindern (ots)

Am Sonntag (30. Juli 2023) gegen 00:50 Uhr ereignete sich auf dem Radweg an der Keekener Straße in Rindern ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann aus Kleve war mit seinem Pedelec von Rindern kommend auf dem Radweg in Richtung Düffelward unterwegs. Als ihm ein 57-jähriger Mann aus Kleve auf einem Pedelec entgegenkam, kollidieren die beiden Räder und die Beteiligten stürzten. Durch den Sturz wurde der 57-Jährige so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt derzeit bezüglich der Unfallursache und stellte die beiden Pedelecs sicher. (ms)

